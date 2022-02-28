Новости В Google Maps отключили данные о дорожном движении в Украине

На территории Украины, начиная с 24 февраля, действует военное положение. Компания Google, после разговора с правительством страны, приняла решение об ограничении работы ряда своих инструментов.

Временно приостановлена работа функций, которые в режиме реального времени на Google Maps отображают информацию о дорожном движении и загруженности публичных мест, в том числе магазинов. Это сделано в целях безопасности, чтобы российские агрессоры не могли использовать эти данные для нанесения ударов по мирным жителям.

При этом в компании отметили, что обновления трафика по-прежнему доступны в Украине. Но только при использовании режима навигации Google Maps, сообщает axios.com.