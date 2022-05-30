Польша передала Украине три батареи САУ «‎Krab»

Украина 96-ой день защищается от российских оккупантов. Западные партнеры активно поддерживают нашу страну в этом противостоянии, предоставляя для борьбы с агрессором вооружение и боеприпасы. В числе таковых и Польша, которая с первых дней войны оказала колоссальную помощь украинцам.

В этот раз она передала Вооруженным силам Украины современные самоходные артиллерийские установки «‎Krab». Как заявило издание «‎Польское радио», всего поставлено 18 единиц техники. Прежде чем передать артиллерийские установки, польские специалисты подготовили около сотни украинских военных в управлении таким вооружением.

Производителем САУ «‎Krab» является компания Huta Stalowa Wola. Эти 155 мм гаубицы могут поражать цели на расстоянии до 40 км. Скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту. Экипаж машины состоит из пяти человек.