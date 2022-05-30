Польша передала Украине три батареи САУ «Krab»
Украина 96-ой день защищается от российских оккупантов. Западные партнеры активно поддерживают нашу страну в этом противостоянии, предоставляя для борьбы с агрессором вооружение и боеприпасы. В числе таковых и Польша, которая с первых дней войны оказала колоссальную помощь украинцам.
В этот раз она передала Вооруженным силам Украины современные самоходные артиллерийские установки «Krab». Как заявило издание «Польское радио», всего поставлено 18 единиц техники. Прежде чем передать артиллерийские установки, польские специалисты подготовили около сотни украинских военных в управлении таким вооружением.
Производителем САУ «Krab» является компания Huta Stalowa Wola. Эти 155 мм гаубицы могут поражать цели на расстоянии до 40 км. Скорострельность составляет 6 выстрелов в минуту. Экипаж машины состоит из пяти человек.