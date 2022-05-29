На продажу выставили идеальный 25-летний BMW 850 Ci (видео)

Одним из самых стильных и красивых автомобилей баварской марки считается BMW 8-series в кузове E31. Тираж этой модели был не очень велик, поэтому она пользуется невероятным спросом среди поклонников бренда. На днях в Праге (Чехия) на торги выставили BMW 850 Ci 1995 года выпуска.

Спорткар находится в отличном состоянии и выглядит так, как-будто только вчера сошел с конвейера. И это при том, что на его одометре зафиксирована цифра 54 575 миль (87 831 км). Кузов окрашен в эксклюзивный синий цвет Tobagoblau. Салон автомобиля отделан кожей аналогичного оттенка, которую дополняют вставки черного цвета.

Под капотом установлен 5,0-литровый двигатель V12 семейства M70, который выдает 322 л.с. мощности и 490 Нм крутящего момента. Мотор сопряжен с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой заднего привода. Он позволяет купе разгоняться с места до 100 км/ч за 6,3 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч.

Увы, продать редкий BMW 850 Ci владельцу не удалось. Максимальная ставка по лоту достигла 36 000 евро, но эта цифра оказалась ниже резерва. Несмотря на это, у желающих все же есть шанс стать обладателем этой машины. Для этого предусмотрена опция «‎купить после продажи». Стоимость по ней составляет € 37 500.