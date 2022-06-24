Россияне лишились последней возможности приобрести Chevrolet

UzAuto Motors прекратил поставки в Россию автомобилей, собранных по лицензии концерна General Motors

Россиянам придется забывать о популярных бюджетных Chevrolet Nexia, Cobalt и Spark. При чем не только американской сборки, но и выпущенных на заводе UzAuto Motors в Узбекистане. Отгружать свои Chevrolet в соседнюю «дружественную» страну завод прекратил еще 9 марта 2022 года и восстанавливать поставки не планирует.

Предприятие производит автомобили по лицензии General Motors и не намерено терять ее из-за российского рынка. Только в 2021 году с конвейера UzAuto Motors сошло 237 тысяч автомобилей. Большая часть из них реализована на внутреннем рынке.

Объявив об уходе из России, американский концерн решил, что «узбекские» Chevrolet тоже не должны поставляться в страну. По некоторым данным, у дилеров осталось не более сорока Nexia и Cobalt. Тем, кто не успеет на «распродажу» придется пересаживаться на «урезанные» Lada или подождать пока возобновят производство «Москвичей», «Побед» и «Волг».