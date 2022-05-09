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В Украине замечен нетипичный седельный тягач Mercedes-Benz
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Из Польши волонтеры хотят пригнать уникальный вездеход Berliet
Военная техника
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В ВР пообещали решить проблему с топливом через несколько дней
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Рус Укр
Автоцентр Коммерческие Военная техника Португалия передаст Украине легкую маневренную бронетехнику

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    Португалия передаст Украине легкую маневренную бронетехнику
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