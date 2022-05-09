Португалия передаст Украине легкую маневренную бронетехнику

Поставки вооружения и военной техники в Украину идут невероятными темпами. Наряду с другими странами поддержала наше государство и Португалия. Она готовит к отправке БТР М113.

Как заявили в издании Nascer do SOL, в Украину в ближайшее время отправится 15 единиц легендарных бронетранспортеров. Они находились на вооружении данной страны около 30 лет. Несмотря на это, бронемашины полностью в рабочем состоянии и готовы встать на защиту украинских бойцов.

Известно, что передать технику нашей стране Португалию призвал Вашингтон. Помимо бронетранспортеров в Украину также отправится пять гаубиц калибром 115 мм, другая легкая техника и средства связи.