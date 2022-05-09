Экс-ведущий Top Gear отправил в Украину мощные пикапы (фото)

Известный британский ведущий и журналист, который специализируется на автомобильной тематике, Джереми Кларксон поддержал Украину в войне против российских оккупантов.

С группой единомышленников экс-ведущий Top Gear приобрел пикапы, которые сегодня, 9 мая, отправятся в нашу страну. Эти машины отправятся в поездку не пустыми. Их загрузили гуманитарными грузами с товарами первой необходимости.

Как заявил Джереми Кларксон, автомобили будут использоваться для эвакуации мирного населения из зон боевых действий.