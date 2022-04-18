Появились фотографии горящего крейсера оккупантов

Сегодня сеть облетели сенсационные фотографии горящего флагманского ракетного крейсера “москва”. Они были сделаны с борта турецкого судна, подобравшего 54 члена экипажа. Об этом сообщает Міжнародний журнал “Судоходство”.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля украинские ВМС сумели подбить рашистский крейсер с помощью берегового противокорабельного ракетного комплекса РК-360 МЦ “Нептун”. ПВО крейсера оказалась бессильной, так как наши применили отвлекающий маневр с помощью беспилотников. В итоге загоревшийся крейсер оккупанты поначалу пытались отбуксировать, но он все же затонул.

Российское командование не признает факта подбития крейсера “москва” украинскими ракетами, утверждая, что на борту по неизвестным причинам произошел пожар, из-за которого часть боекомплекта сдетанировала.

На 186-метровом крейсере должно было находиться около 500 членов экипажа. По свидетельствам одного выжившего моряка, 40 человек погибло сразу и очень много раненных.