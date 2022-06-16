Президент Франции пообещал передать Украине еще шесть CАУ «Цезарь»

Во время своего визита в Киев 16 июня Президент Франции Эммануль Макрон отметил, что Украине будет передана очередная партия самоходных 155-мм САУ «Цезарь». «Помимо уже доставленных 12 Caesar, я принял решение поставить еще шесть единиц», – сказал глава государства. Напомним, что официально о новых поставках САУ стало известно 30 мая во время визита в Украину главы МИД Франции Катрин Колонны. Отметим, что данные самоходные гаубицы уже отлично зарекомендовали себя на поле-боя против российских оккупантов.

САУ «Цезарь» (Caesar – Camion Equipe d’un Systeme d’Artillerie) состоит на вооружение ряда стран с 1994 года. Она оснащена 155-мм орудием с длиной ствола 52 калибра, которое выпускает снаряды на расстояние до 42 км (активно-реактивными – до 50 км). При этом скорострельность достигает 6 выстрелов в минуту. Экипаж составляет 5 – 6 человек.

В качестве колесной базы используется полноприводное шасси Renault Sherpa 10 (6х6) грузоподъемностью 12 т. Боевая масса САУ составляет 17,7 т. В движение установку приводит турбодизель Renaulr DXi7 Евро 4 мощностью 320 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатой механической КП.