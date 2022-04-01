Принят закон о размере вознаграждения за сдачу рабочей военной техники оккупантов

Сегодня, 1 апреля депутаты Верховной Рады на закрытом заседании поддержали Законопроект №7229, который предусматривает выплату вознаграждения за добровольную сдачу Вооруженным Силам Украины военной техники рф, находящейся в рабочем состоянии, сообщает УНИАН. Сумма выплат начинается от 10 тыс. долларов и может увеличиваться в 100 раз.

Итак, самыми дорогими являются боевые самолеты – за каждый из них обещают самую большую награду, то есть $1 млн. Вертолет оценили в два раза меньше. За реактивную систему залпового огня калибра 122 мм, типа «Град» – дадут $25 тыс., а за РСЗО большего калибра – набавят еще $10 тыс. За танк или самоходку сдавший получит уже $100 тыс., а за БМП, БТР, БРДМ – только половину от этой суммы. А вот трофейный рашистский автомобиль обойдется государству только в $10 тыс.

Что же касается кораблей, то за судно 1-го и 2-го ранга обещают все тот же миллион, а вот за 3-го и 4-го ранга – только полмиллиона. Корабли военного (вспомогательного) обеспечения оценили в $200 тыс., а малогабаритные боевые, в том числе разведывательные – в $50 тыс.

Интересно, что такие же самые выплаты предусмотрены и военнослужащим ВСУ и других силовых структур, а также обычным гражданам Украины. Всем сдающим технику, по их требованию, гарантируется полная конфиденциальность, получение новых документов, безопасность их пребывания в Украине, а также создания условий для выезда в третью страну.