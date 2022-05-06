Brabus построил свой Гелендваген — Brabus Crawler

Экстремальный «вездеход» на агрегатах Mercedes-Benz G-класса выйдет всего в 15 экземплярах

Немецкое ателье Brabus, специализирующееся на тюнинге моделей Mercedes-Benz Group, построило свой первый автомобиль — Brabus Crawler. Вездеход в стилистике Gelandewagen основан на собственном шасси. Все основные агрегаты автомобиля серьезно доработаны или сконструированы инженерами ателье. От серийного Mercedes-Benz G-класса «вездеход» унаследовал только переднюю и заднюю оптику.

У Brabus Crawler построен на стальном пространственном каркасе. К нему крепятся шасси и агрегаты. Все элементы, включая пружины, амортизаторы, алюминиевые рычаги передней независимой подвески и крепление заднего неразрезного моста, оригинальные. Обе оси — портальные с дополнительными бортовыми редукторами.

Кузов внедорожника, включая жесткую панель крыши, изготовлен их углепластика. Количество отдельных элементов конструкции сведено к минимуму. Например, вся передняя часть цельная.

Дверей и стекол у «вездехода» нет. В салоне четыре углепластиковых «ковша» с гидрофобной обивкой, углепластиковая передняя панель и заимствованная у серийного G-класса цифровая приборная панель. С пассажирской стороны установлен отдельный 12,0-дюймовый планшет Lowrance с GPS и навигацией.

Днище Crawler защищено панелями из кевлара и алюминия. Габаритная длина Crawler — 4624 мм, ширина — 2105 мм, высота — 2337 мм. Размер дорожного просвета — 530 мм. Объем топливного бака — 100 литров. Снаряженная масса автомобиля — 2065 кг, полная — 3200 кг.

Под капотом у Crawler битурбированный Brabus Rocket 900, построенный на основе серийного двигателя AMG V8. Рабочий объем агрегата увеличен с 4,0 до 4,5 литров. Также у мотора новые турбокомпрессоры с увеличенным давление наддува, более производительные топливные насосы, новые поршни, шатуны, коленчатый вал и ряд других элементов. Все это позволило достичь отдачи в 900 л.с. и 1250 Нм крутящего момента (ограничен на 1050 Нм). Работает мотор в связке с девятиступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. До 100 км/ч багги разгоняется за 3,4 секунды.

Проехаться на Brabus Crawler по дорогам общего пользования не получится. Допуска к ним у «вездехода» нет. Но песчаные дюны и гоночные трассы в полном его распоряжении.

Всего планируют выпустит 15 таких автомобилей, по 5 единиц в год. Последние передадут владельцам в 2024 году. Каждому из них придется выложить по 749 тысяч евро.