Ремонтом украинской военной техники займется Чехия

Украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в ходе сражений с российскими оккупантами, будут ремонтировать в Чехии.

По словам министр обороны Чехии Яны Черноховой, первыми на восстановление будут приняты танки Т-64, а позже чешские специалисты возьмутся и за другую украинскую военную технику, включая БТРы.

Как сообщила Чернохова, Чехия стала первой страной, к которой Украина обратилась за помощью в ремонте боевой техники. Также известно, что аналогичную помощь готова предоставить и Словакия. Правда, какую технику будут ремонтировать специалисты этой страны пока не уточнили.