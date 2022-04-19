Защитники Мариуполя подбили БТР из гранатомета Matador RGW90 HH

Мариуполь мужественно держится, его защитники героически противостоят российским оккупантам. Сегодня в сети появилось видео, на котором показано эффектное подбитие вражеского БТР-82А. Бронемашину ликвидировал боец отряда специального назначения «Азов», использовав для этой цели гранатомет Matador RGW90 HH.

Отметим, что для ВСУ было закуплено 5100 таких «базук» у немецкой компании-производителя Dynamit Nobel Defende, на общую сумму 25 млн. евро. Половина из этого количества уже поставлена.

Matador – расшифровывается как Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR – был разработан при сотрудничестве Сингапура и Израиля еще в 2000 году как замена устаревшего гранатомета Armbus 80-х гг. Matador RGW90 HH имеет калибр 90 мм и дальность стрельбы от 14 до 500 м. Весит «труба» всего 8,9 кг. Данный гранатомет сегодня состоит на вооружении Сингапура, Израиля, Германии, Великобритании Словении, а теперь и Украины.