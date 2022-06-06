РФ возмущена: США продолжает поставку вертолетов Ми-17 в Украину

В рамках военной помощи, размер которой составляет 800 млн долларов, США передаст Украине 16 вертолетов и другие системы вооружения. Речь идет о Ми-17В5. Их переброска уже началась.

Снимками погрузки вертолетов на борт самолета С-17 «‎Globemaster III» поделилась служба распространения визуальной информации обороны США. Маршрут самолета начинается с базы Davis-Monthan в Аризоне. Затем груз доставляют в аэропорт города Сляч (Словакия), а потом переправляют в Украину.

Стоит отметить, что вертолеты Ми-17 выпускались в СССР в 80-х годах прошлого года. США планировало их передать Воздушным силам Афганистана. Однако обострение ситуации в Украине заставило власти пересмотреть свое решение и отправить воздушные судна в нашу страну.

Конечно такие действия американского правительства вызвали возмущение со стороны РФ. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству считает переброску вертолетов незаконной и требует разъяснений. Несмотря на это, поставка «афганских» вертушек в Украину продолжается.