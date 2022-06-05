В Киеве показали подбитый российский бронеавтомобиль "Тайфун-К"

Выставка трофейной российской бронетехники и вооружения, размещенная на Михайловской площади в Киеве, пополнилась на днях интересными экспонатами. Прежде всего отметим суперзащищенный российский бронеавтомобиль Камаз-63968 (6х6) “Тайфун-К”, который не ушёл от справедливого наказания.

Многослойная броня и толстые бронестекла, отвечающие 4-му уровню по STANAG 4569, не выдержали мощных обстрелов ВСУ. И это один из многих подбитых “супер броневиков” армии рф.

Кроме того, на столичную выставку уничтоженой рашистской военной техники привезли мощную 152-мм самоходную гаубицу “Мста-С” на гусеничном шасси, построенную на агрегатах танков Т-72 и Т-80.

Рядом с этой громадной самоходкой, одна башня которой весит 13 т, демонстрируется и один из доноров – танк Т-72. Это уже второй “семьдесят второй” в экспозиции.

Также привлекает внимание 122-мм гаубица Д-30 в довольно неплохом состоянии. Возле неё особенно много детишек, которые могут лично поводить её погнутым стволом вправо или влево, покрутив соответствующие рукоятки.