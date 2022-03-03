Российские оккупанты продолжают терять бронемашины

На восьмой день полномасштабной российской войны на украинской земле враг несет большие потери. Наша армия продолжает зачищать территорию от военной техники противника. Буквально вчера был подбит еще один сверхпрочный бронеавтомобиль из семейства «Тайфун» – КАМАЗ-53949 (4х4). Эта машина капотной компоновки, длиной 6,4 м, шириной 2,5 и высотой 3,3 м, рассчитана на перевозку 10 чел. (экипаж + десант) и имеет полную массу до 15,5 т.

Бронекорпус с баллистической защитой Level 3 по STANAG 4569 выдерживает бронебойные пули 7,62х54R, а V-образное днище – подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. «Тайфун» приводит в движение 350-сильный турбодизель Cummins, работающий в паре с автоматической коробкой передач Allison. Подвеска всех колес – независимая, гидропневматическая, с регулировкой дорожного просвета.

Производитель заявляет, что даже с пробитыми шинами бронемашина может проехать до полусотни километров со скоростью до 50 км/ч. Однако в данном случае все это «Тайфуну» не помогло. Даже такой защищенный КАМАЗ был сожжен, а его «пассажиры» – морские пехотинцы (об этом говорит буква V на дверях) уже никому не представляют опасности.