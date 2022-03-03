Flixbus бесплатно перевозит украинцев от польской границы в Европу
Немецкая транспортная компания Flixbus, осуществляющая дальние пассажирские автобусные перевозки по всей Европе и США, организовала перевозки украинцев от польской границы по всей Европе. В частности, людей забирают от пропускных пунктов в Жешуве и Перемышле. Заявки принимают через онлайн-чат и по электронной почте.
Для того чтобы оформить бесплатный билет через онлайн-чат необходимо:
- перейти на страницу Flixbus,
- кликнуть на поле чата в нижнем правом углу,
- ввести свое имя, фамилию, электронную почту,
- выбрать категорию «Ваучер» и любую подкатегорию.
После этого с вами свяжется консультант, который поможет забронировать бесплатный билет.
Заказывая билет через электронную почту, обязательно укажите в названии письма «Украина». В самом тексте необходимо указать точку отправления (Перемышиль/Жешув) и конечную точку поездки. Также необходимо указать имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, на который будет выслан билет.
Электронный адрес для подачи заявки — [email protected] Перечень всех рейсов указан на сайте компании.