Flixbus бесплатно перевозит украинцев от польской границы в Европу

Заявки на билеты принимаются онлайн или через электронную почту

Немецкая транспортная компания Flixbus, осуществляющая дальние пассажирские автобусные перевозки по всей Европе и США, организовала перевозки украинцев от польской границы по всей Европе. В частности, людей забирают от пропускных пунктов в Жешуве и Перемышле. Заявки принимают через онлайн-чат и по электронной почте.

Для того чтобы оформить бесплатный билет через онлайн-чат необходимо:

перейти на страницу Flixbus,

кликнуть на поле чата в нижнем правом углу,

ввести свое имя, фамилию, электронную почту,

выбрать категорию «Ваучер» и любую подкатегорию.

После этого с вами свяжется консультант, который поможет забронировать бесплатный билет.

Заказывая билет через электронную почту, обязательно укажите в названии письма «Украина». В самом тексте необходимо указать точку отправления (Перемышиль/Жешув) и конечную точку поездки. Также необходимо указать имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, на который будет выслан билет.

Электронный адрес для подачи заявки — [email protected] Перечень всех рейсов указан на сайте компании.