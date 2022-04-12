Пограничники объявили «охоту» на мнимых дальнобойщиков

Для того, чтобы не было сложностей на границе у водителей, которые доставляют гуманитарную помощь из Европы, на портале «Дія» создали специальную систему «Путь». Однако ею начали пользоваться недобросовестные жители Украины (речь идет о мужчинах возрастом от 18 до 60 лет), которые хотят покинуть территорию страны.

Новую схему разоблачили сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Несколько попыток выезда мужчин за границу под видом дальнобойщиков уже пресечены. К тому же о данным прецедентах стало известно правоохранителям, которые открыли уголовное производство и начали поиск причастных к организации таких незаконных схем. Что касается работы пограничников, то теперь они будут более тщательно проверять всех водителей фур.