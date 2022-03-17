РСЗО "Ураган" противника не спасла даже "уникальная" защита

Под Прилуками силы сопротивления Северщины подбили очередную группу техники российских оккупантов, сообщает Оперативне командування «Північ». Здесь сгорели бронеавтомобиль «Тигр», вражеский танк Т-80 и система залпового огня «Ураган».

Причем последнюю не спасла даже «мощная» защита, напоминающая больше металлический забор. Ее, по всей видимости, орки навесили на кабину от страха и полного отчаяния перед неминуемым поражением. А вот еще одну РСЗО «Ураган» в этом бою удалось захватить в целом состоянии и теперь она направит всю свою мощь против тех, кто варварски пришел на украинскую землю.

Отметим, что подобную самодельную защиту враг использует на своей технике довольно часто. Так, например, на башни танков устанавливаются специальные решетки в виде «чепчиков», на которые, бывает, накладывают еще и мешки с песком. Все это, по мнению, оккупантов должно защитить бронемашину от ПТРК – зарубежных NLAW и Javelin, а также отечественной «Стугны-П». Но, увы и ах, как показала практика, наши парни все равно исправно подбивают рашисткие танки.