Сервисные центры МВД расширили список предоставляемых услуг

Два дня назад, а именно 15 марта, возобновили свою работу сервисные центры МВД. Изначально они предоставляли только два вида услуг – замена водительских удостоверений и принятие экзаменов на категории С и СЭ. Теперь список расширили.

В частности, СЦ МВД начали ставить на учет транспортные средства. Однако не обошлось без ограничений. Регистрации подлежат только новые автомобили из салонов. Машины с пробегом поставить на учет по-прежнему нельзя. Согласно постановлению Кабмина, им можно будет перерегистрировать в течение 90 дней после завершения военного положения в стране.

Также в сервисных центрах начали выдавать дубликаты свидетельств о государственной регистрации транспортных средств (техпаспортов). Остальные услуги пока не доступны. Но ведомство делает все возможное, чтобы в ближайшее время расширить их список.