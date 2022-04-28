СБУ разоблачила в Харькове подпольный склад запчастей для танков оккупантов  

Пока наши воины героически защищают украинскую землю от российских оккупантов, находятся, к сожалению, и такие граждане, которые вступают в сговор с врагом. И тому свежий пример – 61-летний харьковчанин, который незаконным способом через свои связи на местных предприятиях ВПК организовал склад запчастей для бронетехники – на общую сумму 1,5 млн долларов. Однако сотрудники СБУ разоблачили негодяя.

Только представьте, предатель хотел передать рашистам, которые должны были занять Харьков, 19 танковых двигателей 5ТДФА. Последние устанавливаются на российские танки Т-64. Отметим, что украинские танки с начала 2000-х гг. оснащаются модернизированными двигателями, более мощными и повышенной надежности.

Организатору склада запчастей предъявлено обвинение по ст. 111 Криминального кодекса – государственная измена в условиях военного положения. СБУ также проводит следственно-оперативные меры по задержанию других лиц, причастных к этому преступлению.