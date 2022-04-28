Dodge решил возродить имя Hornet для нового кроссовера

На рынке новый Dodge Hornet появится в конце 2022 года

Dodge анонсировал очередную попытку возродить легендарное имя Hornet. Под этим именем в 1951-1957 годах выпускался полноразмерный автомобиль Hudson Hornet. С 1951 по 1954 год его производила компания Hudson Motors, а с 1955 по 1957 год American Motors. Hudson Hornet показывал хорошие результаты в гонках и даже стал прообразом Дока Хадсона из популярного мультфильма «Тачки».

В 1970 году все та же American Motors Corporation (AMC) вывела на рынок компактный AMC Hornet. Двух- и четырехдверные седаны, универсалы и купеобразные хэтчбеки под этим именем оставались на конвейере до 1977 года. Затем право на это имя перешло к концерну Chrysler, который приобрел марку AMC в 1987 году.

AMC Hornet была первой в США моделью с балкой на внутренней стороне дверей для защиты пассажиров в случае бокового удара. Как и тезка от Hudson, он сумел проникнуть на большой экран — засветился в фильме о Джеймсе Бонде «Человек с золотым пистолетом».

В 2006 году Dodge представил концепт Hornet mini MPV. Он должен был выйти на рынок в 2010-м, но из-за финансового кризис 2009 года и последующей реструктуризации Chrysler Group от проекта отказались.

Новый Dodge Hornet планируют построить на базе Alfa Romeo Tonale. Серийную версию своего кроссовера итальянцы показали 8 февраля 2022 года. На рынке он появится уже в июне. По предварительным данным, соплатформенную американскую модель укомплектуют 2-литровым четырехцилиндровым наддувным мотором отдачей 256 л.с. или гибридной силовой установкой мощностью около 300 л.с. На рынке очередной Hornet ожидается до конца этого года.