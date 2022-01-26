Шасси Tatra T815 c ракетной установкой «Нептун» испытали в украинских снегах (видео)

Пусковая установка берегового противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», смонтированная на полноприводном шасси Tatra T815 колесной формулы 8х8, прошла зимние испытания. В частности, на УСПУ-360 была проверена работа гидравлики – механизм подъема с направляющими контейнерами для ракет, а также выносные опоры, аутригеры, сообщает Defense Express.

Отметим, что Минобороны год назад подписало с киевским КБ «Луч» контракт на поставку первого дивизиона ракетного комплекса «Нептун». В него входят 19 машин на шасси Tatra T815: шесть пусковых установок 8х8, шесть транспортно-заряжающих машин 8х8, шесть транспортных 6х6 и один командный пункт 8х8. Один дивизион включает 72 крылатых ракеты Р-360, калибром 420 мм, массой 870 кг и максимальной дальностью 300 км.

Все автомобили, кроме транспортных 6х6, оснащены бронированными кабинами чешского производства. Поставка всех этих машин намечена уже на первый квартал этого года. Более того, есть информация, что Минобороны выделило средства и на изготовление второго дивизиона РК-360МЦ «Нептун». А всего для нашей армии планируется сделать до пяти таких дивизионов.

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