Cалон обновленного Hyundai Palisade впервые показали живьем

Интерьер кроссовера засветили на одном из южнокорейских YouTube-каналов

Нынешнее поколение большого кроссовера Hyundai Palisade на конвейере с 2018 года. Плановый рестайлинг уже на подходе. Автомобиль с новым турбированным мотором и обновленным салоном должен дебютировать в 2022 году.

На сегодняшний день о новинке мало что известно. Но южнокорейский YouTube-канал WroopaTV решил сделать обзор на новый Palisade, попутно засветив салон. Ожидается, что обновленный кроссовер получит иное рулевое колесо и воздуховоды климатической системы. Но это далеко не весь список новшеств. Сюда же можно отнести цифровую панель приборов с совершенно новой графикой и систему мультимедиа с расширенными возможностями.

О внешности говорить рано. Скорее всего, она останется прежней и производитель внесет только поверхностные изменения дизайна.

По некоторым данным, в движение большой кроссовер будет приводить новый 2,5-литровый турбированный бензиновый двигатель. Он придет на смену предыдущему атмосферному 3,8-литровому агрегату. Точная мощность нового мотора не называется. Предварительно, его отдача составит 280 — 304 л.с.