Сколько можно заработать на разбитой технике оккупантов – мнение экспертов

Вооруженные силы Украины продолжают противостоять российским оккупантам. За почти полтора месяцы войны агрессор понес значительные потери личного состава и техники. По данным издания Forbes Украина, украинские защитники уничтожили около 5000 единиц техники, превратив ее в груду металла. Если перевести это число в вес, то получается около 85 тысяч тонн.

Это невероятная цифра. Особенно если учитывать тот факт, что этот металлолом можно использовать на благо нашей страны. Например, для восстановления городов. Ведь в состав техники орков входит нержавеющая сталь, алюминий, медь, титан, магний, а также драгоценные металлы (золото, серебро и платина). Для понимания объемов, журналисты издания привели следующие цифры.

Итак, 85 тонн разбитой техники это:

около 75 000 тонн углеродистой и нержавеющей стали;

2500 тонн алюминия;

1000 тонн меди;

свыше 360 тонн титана и магния;

10 кг платины, 18 кг золота и 1,2 тонн серебра.

Конечно можно этот весь металлолом не использовать, а продать. На этом можно заработать солидную сумму:

лом черных металлов – 31 млн долларов;

медь – 8 млн долларов;

алюминий – 4 млн долларов;

другие цветные металлы – 1 млн долларов;

драгоценные металлы – 1 млн долларов.

Итого получается около 45 млн долларов. И это без учета уничтоженных российских кораблей. Однако продать военный лом довольно непросто. Ведь он имеет свою специфику. В частности, его сортировкой занимаются разные структуры. Так, утилизация и переработка самолетов находится под контролем СБУ, стрелкового оружия – Нацполиции, боеприпасов и сухопутной военной техники – Минобороны.

Поэтому тем жителям страны, которые тащат с поля боя части танков или другой техники, вряд ли получиться заработать много. Ведь сдав металл в ближайший пункт, они получат копейки, а не реальную его стоимость. Поэтому лучше оставить все на местах, а уцелевшую технику передать нашим солдатам.