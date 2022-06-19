Словения передала Украине 35 боевых машин пехоты

Пока некоторые страны-партнеры только обещают поставить в Украину гусеничную бронетехнику Словения это уже делает. На днях министр обороны братской страны Марьян Шарец сообщил, что для ВСУ было передано 35 боевых машин пехоты, сообщает Rtvslo. Скорее всего, речь идет о машинах М-80А, которые производились в Югославии с 1980 года.

М-80А представляет собой существенно видоизмененный БМП-2. Начнем с того, что здесь иной бронекорпус., а гусеничный двидитель имеет пять опорных катков вместо шести. Машина имеет более компактные габаритные размеры: длину 6,42 м против 6,73 м у БМП-2, шируну 2,90 м против 3,15 м и высоту 2,20 м против 2,45 м. Соответственно меньше и боевая масса – 13 850 кг, по сравнению с 14 700 кг у БМП-2.

Есть разница и по вооружению. Если на БМП-2 установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, то на словенском собрате – 20-мм, марки Hispano-Suiza, HS 804. Она имеет эффективную дальность 1500 м и боекомплект 400 снарядов. Количество человек экипажа и десанта у машин одинаковое – 3+7. И еще очень важное отличие М-80А от БМП-2 – двигатель. На зарубежном аналоге размещен дизель Daimler-Benz мощностью 315 л.с., выпускавшийся по лицензии югославским предприятием FAMOS с 1980 года.

В любом случае 35 боевых машин пехоты – хорошее подспорье для Вооруженных сил Украины, ведь из-за ожесточенных боев с российскими оккупантами постоянно требует свежего подкрепления эффективной бронетехникой.