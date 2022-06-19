Volkswagen Beetle посвятили рестомод за 570 тысяч евро — Milivie 1

Тираж дизайнерской версии «Жука» ограничен 22 единицами

Немецкое дизайн-ателье Milivie представило рестомод с ДНК классического Volkswagen Kafer, более знакомого, как Beetle. Автор современной версии легендарного «Жука» — инженер-художник Джонатан Энглер.

Milivie 1 — первый проект ателье, нацеленного воскресить все культовые немецкие модели прошлых годов. Всего планируют построить 22 автомобиля, по одному на каждый миллион выпущенных «Жуков» первого поколения. Основой для них станут отобранные вручную Kafer 1303. Процесс превращения донорского автомобиля в рестомод занимает более тысячи часов. В результате автомобиль практически не имеет ничего общего с донором, кроме металлической части кузова и пола.

Пропорции кузова скорректировали с учетом аэродинамики. Капот сдвинули вперед на 80 мм и слегка приплюснули. Аналогичным образом «доработали» крышку моторного отсека. Вдобавок на ней появился «утиный хвост» со встроенным третьим стоп-сигналом. Передние и задние крылья стали объемнее, чтобы вместить крупные и широкие колеса. Угол наклона лобового стекла несколько уменьшили, тогда как задние стойки больше завалены вперед. Бамперы и крылья немного выдвинули для большей устойчивости.

На выбор авторы предлагают обширную кузовную палитру, в которой есть как классические, так и современные оттенки. Интерьер отделают в той же цветовой гамме.

Салон встретит владельца сочетанием классики и современности. Передняя панель рестомода с открытыми отделениями для хранения вещей перекликается с прототипами 1938 годов. Дверные карты оформлены в стилистике культового Porsche 911. Центральные переключатели, как у первых товарных Beetle.

Рестомод укомплектуют мультимедийной системой с двумя 12,3-дюймовыми сенсорными дисплеями. Предусмотрено три варианта графики, в том числе стилизация под классические аналоговые приборы. Также на экране отображаются аналоговые часы в стилистике 1302 OEM.

В переднем и заднем ряду — отдельные карбоновые «ковши», разделенные центральной консолью, как у современных спортивных автомобилей. Для обивки использована интеллектуальная ткань с интегрированными датчиками для не экранных интерфейсов. Также специально для Milivie 1 немецкие инженеры разработали аудиосистему, обеспечивающую качественное объемное звучание. Также в комплекте дорожный чемодан от Билла Амберга, известного британского сумочного дизайнера. Он устанавливается за задними сиденьями.

У Milivie 1 усиленное шасси, подвеска на двойных рычагах, кастомные пружины KW Competition 2A и двухтрубные амортизаторы с раздельными регулировками сжатия и отбоя. Двигатель — оппозитный четырехцилиндровый рабочим объемом 2,28 литра. Он оснащен двумя карбюраторами Weber, электронным зажиганием, заново отбалансированным коленчатым валом. Выпускная система из нержавеющей стали с титановыми наконечниками. В пару ему предусмотрена полностью переработанная коробка передач ZF 4HP от Carrera 2. Заявлены два режима работы: ручной и автоматический. Также у Milivie 1 моноблочные гоночные тормозные суппорты, 19-дюймовые колесные диски и электроусилитель руля с переменным усилением в зависимости от скорости.