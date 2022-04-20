Оккупанты пытаются спрятать свои «Искандеры» под новым камуфляжем

Российские войска обстреливают украинские города из различных установок, включая ракетные комплексы «Искандер». Наши бойцы объявили настоящую охоту на них. Для того, чтобы избежать уничтожения такой важной для орков техники, они сменили ее камуфляж.

Новый мультиспектральный камуфляж не только визуально меняет габариты и форму пусковых установок, а и уменьшает количество тепла, выделяемого объектом. Таким образом рашисты намерены скрыть установки от украинских разведовательно-ударных беспилотников.

Как сообщает Defense Blog, снимки пусковых установок «Искандер» в новой маскировке опубликовали на ресурсе «РИА Новости». По данным издания, они находятся вблизи границы с Украиной и направлены в сторону Харьковской области, где готовятся поражать важные военные объекты.

«Улучшенная система камуфляжа обеспечивает скрытность в визуальном, ближнем инфракрасном, тепловом инфракрасном и широкополосном радиолокационных диапазонах, затемнение датчиков, затемнение целеуказания и обман интеллектуальных боеприпасов, а также дает тактическое и оперативное преимущество», – говорится в сообщении.