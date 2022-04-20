Audi Urbansphere — 5,5-метровый электрический минивэн с футуристичным салоном

Немецкая марка представила третий концепт из серии Sphere

Компания Audi завершила формирования своего триптиха роскошных концептов, которые «изобретут новую мобильность, какой мы ее знаем сегодня». Первым был электрический кабриолет с регулируемым шасси Skysphere, вторым — просторный электрический седан Grandsphere. Третьим стал 5,5-метровый электрический минивэна Urbansphere, ориентированный на китайский рынок.

Футуристичный минивен получился на 61 см длиннее Cadillac Escalade. Габаритная длина автомобиля — 5,51 м, ширина — 2,01 м, высота — 1,78 м. Это самый большой концепт в истории бреда и вся эта махина может передвигаться в автономном режиме.

В основе модели лежит универсальная платформа для электромобилей PPE (Premium Platform Electric), разработанная совместно с Porsche. Минивен укомплектован двухмоторной силовой установкой (по одному на оси), развивающей 401 л.с. и 690 Нм крутящего момента.

Аккумуляторный блок емкостью 120 кВт•ч обеспечивает запас хода до 750 км в измерительном цикле WLTP. От зарядки мощностью 270 кВт батарея минивена пополняется за 10 минут на 300 км.

На «носу» автомобиля установлен светодиодный дисплей, который используется для «общения» с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Также шоу-кар получил тонкие светодиодные модули с динамической имитацией зрачков. В комплекте идет зонт Audi Light Umbrella из светоотражающего материала и со встроенной «аварийной» подсветкой.

Доступ в четырехместный салон открывают массивные распашные двери без центральной стойки. При этом на дорогу проецируется «красная ковровая дорожка». В отделке салона использованы только экологичные материалы: шпон граба, переработанный полиамид Econyl, текстиль из бамбуковой целлюлозы и шерсть.

Всю переднюю панель дисплей, протянувшийся от водительской до пассажирской двери. Минивэн оснащен системами автономного управления четвертого уровня. При активации автопилота рулевое колесо и педали прячутся в переднюю панель и отключается проекция «приборки» на деревянные поверхности под лобовым стеклом.

В распоряжении пассажиров второго ряда отдельные экраны и прозрачный OLED-дисплей для видеоконференций и просмотра фильмов. Еще несколько экранов, активирующихся при запуске автомобиля, установлено по всему салону. Несколько физических переключателей, в том числе и рифленная «шайба» вынесены на двери. Также в наличии функция определения стресса, поддержка очков виртуальной реальности и управление жестами и голосовыми командами.

Планов по серийному производству Urbansphere у Audi пока нет. Не исключено, что он футуристичный электровен так и останется концептом. А уже в этом году немецкая марка планирует поставить на конвейер новый большой кроссовер Audi Q9.