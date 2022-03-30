«Солнцепек» оккупанта захвачен украинскими военными (фото)

В бою под Харьковом российская армия потерпела очередное поражения. Разбили колонну орков бойцы 93-ей отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Оккупанты настолько быстро покидали поле боя, что даже бросили часть тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

Речь идет о транспортно-заряжающей машине, которая должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами. Установка полностью работая, поэтому теперь она послужит украинским защитникам.

«Хваленые «Солнцепеки», которыми пугали украинцев, и даже сняли одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в украинских полях», – говорится в сообщении на официальной странице Facebook Генерального штаба ВСУ.

ТОС-1А «Солнцепек» – это огнеметная система залпового огня 220-мм калибра, которая построена на базе танка Т72. Она ведет огонь зажигательными и термобарическими снарядами. Радиус действия установки составляет 300 км.