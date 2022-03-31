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Рус Укр
Автоцентр Коммерческие Военная техника Спецназовцы получили новые ракетные комплексы для борьбы с оккупантами

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    Спецназовцы получили новые ракетные комплексы для борьбы с оккупантами
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