Спецназовцы получили новые ракетные комплексы для борьбы с оккупантами

Теперь поджаривать рашистов станет легче. Вот так прокомментировали в Первой Отдельной Бригаде Специального назначения им. Ивана Богуна передачу им новых ракетных комплексов. На днях специалисты киевского КБ «Луч» провели бойцам тренинг с учебными стрельбами на полигоне. В итоге были освоены навыки по применению ПТРК «Стугна-П» («Скиф»), о боевых заслугах которого на этой войне мы уже недавно писали, и стационарного боевого модуля «Амулет».

Модуль “Амулет” оснащен двумя ракетами калибра 130 мм, которые способны поражать цель на расстоянии до 5 км. При этом они могут пробивать гомогенную броню с динамической защитой толщиной до 800 мм.

С ракетными комплексами спецназовцы получили и четыре БРДМ-2, два из которых под установку ПТРК «Скиф», а два – под боевой модуль «Амулет». Передача этого высокоэффективного вооружения нашим защитникам прошла в присутствии городского председателя Сергея Сухомлина и командира бригады.

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