Без каких комплектующих остались русские Лады и КамАЗы

В России озвучили проблемы местного автопрома из-за экономических санкций

Прекращение экспорта в Россию автомобильных комплектующих спровоцировало остановку целого ряда предприятий. Что же придется «импортозамещать» российский производителям?

Как выяснилось, автомобили Lada, которыми так гордятся россияне, практически на 70% состоят из импортных деталей. В результате подсанкционному АвтоВАЗу пришлось отказаться от производства семейства Lada Vesta и Lada XRay, а оставленные на конвейере Lada Granta и Lada Niva Legend остались без импортной электроники. Их будут выпускать без системы стабилизации (ESP), антиблокировочной системы (ABS) и другой электроники.

В частности, компании придется искать замену ABS и ESP от Bosch, немецким термостатам Behr и элементам ГРМ еще одного немецкого бренда INA, принадлежащего концерну Schaeffler Technologies. Также ожидаются проблемы с компрессорами кондиционера, элементами тормозной системы, катушками зажигания и генераторами, для которых требуются импортные компоненты.

Аналогичные трудности и у КамАЗа. В компании признали, что с конца марта вынуждены выпускать модельный ряд «классических» грузовиков К3 с отечественными комплектующими, поскольку американские моторы Cummins, немецкие коробки передач ZF и топливная аппаратура Bosch им больше недоступны.