Спецподразделение KRAKEN пересело на бронемашины «Alvis 4»

В середине мая этого года Эстония поставила в Украину бронированные автомобили «Alvis 4». Их передали спецподразделению KRAKEN, которое входит в состав полка «Азов» и ведет борьбу с российскими войсками в Харьковской области.

Фото с бронемашинами, на которые нанесена соответствующая символика и украинские флаги, опубликовал народный депутат партии «Слуга народа» Юрий Мысягин. Никакой дополнительной информации нардеп не предоставил.

«Alvis 4» – это не просто бронетранспортер. Машина имеет защиту от мин, которая позволяет использовать ее в операциях в заминированных районах. В ее нижней части интегрированы пластины, которые отражают сильные взрывы. Верхняя часть также бронирована, а окна пуленепробиваемые. Так что бойцы надежно защищены от обстрелов из стрелкового оружия и осколков мин.