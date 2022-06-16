В Минцифре рассказали, как будет проходить растаможка автомобилей через «Дію»‎

Министерство цифровой трансформации планировало запустить растаможку автомобилей в приложении «Дія»‎ еще в конце 2021 года. Однако тогда так и не удалось это сделать из-за юридических проволочек. Теперь глава ведомства Михаил Федоров намерен завершить процесс.

В интервью «Экономической правде»‎ министр заявил, что уже разработан соответствующий законопроект и зарегистрирован на сайте Верховной Рады. После того, как он будет принят, услугу запустят в течение месяца. Это будет важнейшая антикоррупционная реформа в таможенной отрасли. Ведь из процесса оценки полностью будет убран человеческий фактор, а значит никаких субъективных моментов быть не может.

Владельцу транспортного средства нужно будет ввести в «Діє»‎ год производства автомобиля, марку, модель, объем двигателя и добавить определенные неизменные критерии. Опираясь на формулу, которая определена нормативными актами Украины, приложение автоматически рассчитает стоимость растаможки. Эту сумму можно уплатить сразу в приложении или отложить, уведомив при этом государственные органы при пересечении границы.

После растаможивания информация автоматически попадет во все государственные органы. Как отметил Федоров, смысл данной реформы заключается в том, чтобы существенно сократить время на прохождение таможенной процедуры. Еще планируют частично отменить некоторые платежи, но это временно, для того, чтобы заработала экономика страны.