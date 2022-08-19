Стали известны новые подробности беспилотной установки HIMARS

Пока HIMARS эффективно себя показывают в Украине, в США продолжают работать над беспилотной версией этой РСЗО, получившей обозначение AVL (Autonomus Multi-Domain Launcher). Первые ее испытания прошли еще в сентябре прошлого года. А теперь разработчики – DEVCOM Aviation & Missile Center и DEVCOM Ground Vehicle System поделились интересными подробностями.

Дистанционно управляемый HIMARS cможет работать не только в качестве РСЗО, но и как носитель перспективной тактической баллистической ракеты PrSM (Precision Strike Missile) c дальностью полета до 500 км, которая придет на смену ATACAMS. В ходе испытаний AVL был смоделирован запуск семи таких ракет.

Конструкторы также поведали о том, что столкнулись с рядом трудностей при создании автономного мобильного ракетного комплекса, который в отличие от гражданских автомобилей с беспилотным управлением ездит не по асфальту с хорошей разметкой, а по пересеченной местности.

Стало известно, что перспективная разработка AVL в дальнейшем лишится бронированной кабины как таковой, так отпадет необходимость в экипаже. Сегодня также прорабатывается вопрос интеграции AVL в концепцию робототехники, которая уже применяется на поле боя в качестве беспилотных самоходных платформ.