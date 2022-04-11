Танк-памятник пошел вслед за русским кораблем

Один из военных символов канувшей в Лету советской эпохи – танк-памятник Т-34 был на днях демонтировал с пьедестала в Мукачево. Причем данный экземпляр никакого отношения ко Второй мировой войне не имел, а был взят из запасников 128-й бригады и установлен в 1969 году, сообщает издание mukachevo.net.

Оригинал же танка, который первым заехал в Мукачево еще в 1944-м, подбили еще при форсировании реки Латорицы.

Теперь танк-памятник пойдет, скорее всего, на металлолом, вслед за современными собратьями российских оккупантов, огромное количество которых было уничтожено бойцами Вооруженных сил Украины.

Отметим, что решение про демонтаж памятников истории и монументального искусства обязательно согласовывается с исполнительным комитетом Мукачевского горсовета.