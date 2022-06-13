Танки оккупантов продолжают переходить на украинскую сторону – ВСУ показали новые трофеи

В ходе боевых действий на востоке Украины бойцы одного из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» захватили три российских танка.

Как отметил народный депутат партии «Слуга народа» Юрий Мысягин, в качестве трофеев взяты машины разных модификаций. А именно два танка Т-72Б3М и один Т-80БВМ. Они не на ходу и требуют ремонта. Однако даже если восстановить эту технику не получится, то ее разберут на запчасти, что тоже неплохо.

Танк Т-72Б3М является модернизированной версией Т-72Б3, который в свою очередь был разработан, как альтернатива Т-90А. Он оснащен двигателем мощностью 1130 л.с. и имеет улучшенную пушку, динамическую защиту и противокумулятивные экраны.

Что касается затрофееного танка Т-80БВМ, то его особенность заключается в новой системе зарядки, которая позволяет использовать удлиненные снаряды. Однако у него очень низкая обзорность.