Украинской армии передали партию пикапов Nissan

Вооруженные силы Украины продолжают обеспечивать транспортными средствами. В этот раз на службу нашей армии поступили новые пикапы Nissan Navara в количестве 15 единиц.

Автомобили закупил фонд «‎Повернись живим». Это только первая партия, всего передадут 52 пикапа. Суммарная стоимость сделки составила – 1 554 800 евро. Как отметили в фонде, эти машины будут использоваться силами противовоздушной обороны и бойцами, которые управляют ударными беспилотниками Bayraktar.

«‎Почему мы берем новые машины? Они могут работать в интересах войск, а не в интересах СТО и дилеров запчастей. Новые машины ездят и не создают проблем, не подводят в самый ненужный момент и позволяют облегчить службу военным, а не добавляют им проблем», – написал глава фонда Тарас Чмут.

Также он отметил, что оставшиеся 37 пикапов Nissan Navara, которые были закуплены в этот раз, распределят между сухопутными войсками и флотом, так как последним также нужна поддержка.