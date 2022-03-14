Тероборона захватила у оккупантов мощную радиолокационную станцию

Утром 14 марта подразделение Бойове Братерство України Территориальной обороны ВСУ захватило у российских оккупантов радиолокационную станцию 19Ж6 (СТ-68У), сообщается на страничке Сухопутні війська ЗС України. Теперь наши защитники смогут отслеживать перемещение вражеских самолетов, вертолетов и ракет на расстоянии до 150 км.

Отметим, что РЛС 19Ж6 разработана запорожским КБ «Искра» и в основном используется как обзорная радарная установка для зенитно-ракетного комплекса С-300. Она установлена на полуприцепе 6УФ на шасси МАЗ-9385, с которым в паре работают седельные тягачи 6х6 – КрАЗ-255В или КрАЗ-260В.

Недавно в Вооруженные силы Украины поставили модернизированную РЛС – 35Д6М. У нее на порядок выше показатель по количеству сопровождения целей – 300 против 32. Также увеличена дальность обнаружения – 360 км против 150 км. Помимо этого, повышена точность, а также сокращено время развертывания.