Россияне остались без автошин Bridgestone

Локальное производство и экспорт в Россию шин Bridgestone будут остановлены

Bridgestone объявил об остановке производства на заводе в российском Ульяновске и прекращении экспорта своей продукции в страну на фоне войны в Украине. Как говорится в официальном заявлении пресс-службы российского офиса компании, также будут прекращены инвестиции в российское направление бизнеса.

Конвейер завода Bridgestone в Ульяновске остановится уже 18 марта. Ранее свою деятельность в России прекратила немецкий производитель шин Continental. Завод компании в Калужской области остановился 9 марта. Также было объявлено о прекращении поставок из-за рубежа.

Ранее о прекращении производства автомобилей в России объявили Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Toyota и Nissan. Остались россияне и без автозапчастей и комплектующих, в частности, продукции немецкой компании Bosch.