Пикап Toyota Tacoma снова провалил краш-тест (видео)

Автомобиль признали небезопасным для пассажиров

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) США опубликовал результаты краш-тестов пикапа Toyota Tacoma 2022 года. Испытаниям подвергли двухдверную версию с удлиненной кабиной.

Вторая попытка получить одобрение IIHS оказалась такой же неудачной, как и первая. Но причины низких оценок разные. Во время первой серии тестов от удара о барьер задние рессоры пробили топливный бак пикапа, что в реальной ситуации могло бы привести к возгоранию. За это Toyota Tacoma и получит оценку «плохо».

Как показала нынешняя серия испытаний, несмотря на доработки пикап остался небезопасным для пассажиров. Во время удара о неподвижный барьер с частичным перекрытием со стороны пассажира дверная рама и часть приборной панели «влетели» в салон. По оценкам экспертов IIHS, такое смещение может стать причиной травмирования ног переднего пассажира. Кроме того, как видно на видео, во время столкновения голова манекена ударилась о ручку передней стойки.

Остальные пять тестов были куда успешнее. Система предотвращения лобовых столкновений Toyota Tacoma заслужила максимальный балл. Оценки за галогенные и светодиодные фары – «удовлетворительно» и «хорошо». На предмет предотвращения столкновений с пешеходами пикап не проверяли.