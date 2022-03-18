У оккупантов захвачен мощный мобильный комплекс РЭБ

В Николаевской области 17 марта бойцами ВСУ был захвачен вражеский комплекс РЭБ. Это станция радиоэлектронной разведки «Торн-МДМ», смонтированная на шасси грузовика КАМАЗ-4310 (6х6) с кузовом-фургоном. Данный мобильный комплекс предназначен для поиска сигналов в КВ и УКВ-диапазонах, а также пеленгации и определения местоположения, сообщает Defense Express. Дальность в УКВ-диапазоне составляет 30 км, а в КВ достигает 70 км.

Комплекс «Торн-МДМ» состоит из аппаратной машины, поста пеленгации в диапазоне ВЧ, поста пеленгации в диапазоне очень высоких частот (ОВЧ) и ультравысоких частот УВЧ, а также поста радиоперехвата в диапазоне ОВЧ и УВЧ.

Отметим, что за три недели с момента вторжения российских оккупационных войск на нашу территорию Вооруженными силами Украины было ликвидировано или захвачено уже немало комплексов РЭБ. Все это причиняет противнику серьезный урон и с каждым таким ценным трофеем приближает нас к победе.