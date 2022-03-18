Родственники экс-президента РФ попытались вывезти из Украины три Rolls-Royce

Вчера, 17 марта 2022 года, на международном пункте пропуска «Могилев-Подольский – Отач» сотрудниками Государственного бюро расследований были задержаны три автомобиля премиальной марки Rolls-Royce. Их пытались вывезти из Украины в Молдову.

Интерес представляют не столько автомобили, сколько их владельцы. По данным ГБР, два из них принадлежат родственнику экс-президента РФ, а в настоящее время заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву, а третий – зарегистрирован на дочь криминального авторитета Андриана Родина.

Вывозили Rolls-Royce Phantom 2019 года (номер АА 0001 РР) и Rolce-Royce Cullinan 2021 г. (номер АА 0001 НС), зарегистрированные на ООО «Карпе Ренталс», граждане Шкурдода А. и Битяк М. В ведомстве утверждают, что пользовался этими автомобилями владелец ТРЦ «Гулливер» Полищук В. Известно, что он является родственником российского политика.

Что касается третьего Rolce-Royce Cullinan 2019 года (номер КА 0025 ММ), то он принадлежит гражданке РФ Иманали А. А. В ГБР отметили, что она является дочерью криминального авторитета Родина (Иманали) Андриана Михайловича, известного как Полузверь и Андрей Ростовский. На данный момент автомобили находятся на спецстоянке до особого распоряжения. Сообщает издание Mind.