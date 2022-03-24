У оккупантов захвачена инженерная машина разграждения ИМР-2

Помимо многочисленных бронемашин и танков, захваченных украинскими бойцами у российских оккупантов за месяц войны, попадается и различная спецтехника. На днях в Николаевской области к нам попал один такой трофей – инженерная машина разграждения ИМР-2. Она построена на базе танка Т-72 и предназначена для создания колонных путей в труднопроходимых местах, а также проходах в минных полях. Машина была принята на вооружение в начале 80-х и выпускалась, в частности, в Краматорске. на Новокраматорском машиностроительном заводе.

ИМР-2 оборудована бульдозерным отвалом шириной 4,15 м, а также стрелой с захватом грузоподъемностью 2 т. Последняя имеет максимальный вылет 8,8 м и может оборудоваться ковшом на 0,4 м куб. (производительность копания 40 кубометров в час). Машина способна прокладывать проходы со скоростью 8 – 12 км/ч.

Экипаж составляет 2 чел. Боевая масса – 44,5 т. ИМР-2 оснащена 840-сильным двигателем B-84-1, который обеспечивает максимальную скорость по шоссе 59 км/ч, а на грунте – 35 км/ч. На видео показан трофейная ИМР-2, которую буксирует наша БРЭМ-1 – бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Слава героям!

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