Остановка промышленной деятельности Renault в России

Булонь-Биянкур, 23 марта, 2022 – Совет директоров Группы Renault на сегодняшней встрече приняли следующие решения:

С сегодняшнего дня Группа Renault прекращает работу московского завода.

Относительно доли своих акций в АвтоВАЗе, Группа Renault оценивает дальнейшие шаги, учитывая ответственность перед 45 000 работников в России.

Группа Renault напоминает, что уже реализовала необходимые меры в соответствии с международными санкциями.

Принимая во внимание принятые решения, Группа Renault должна пересмотреть финансовые перспективы на 2022 год:

Оперативная маржа Группы около 3% (предварительно ≥4%);

Положительный операционный свободный денежный поток (предварительно ≥1млрд).

Безналичная сумма корректировки будет зафиксирована при получении результатов за первое полугодие 2022 года в соответствии со стоимостью консолидированных нематериальных активов, основных средств и гудвилла Группы в России. По состоянию на 31 декабря 2021 это составило 2 195 миллионов евро.

Группа Renault остается сконцентрированной на реализации своего стратегического плана Renaulution. Группа следует своей коммерческой политике, которая сосредоточена на стоимости, усиливая конкурентность и ускоряя программу снижения издержек.