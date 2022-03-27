Обстрел фосфорными снарядами – что делать и как оказать первую помощь

Российские войска начали бомбардировать украинские города фосфорными боеприпасами, которые запрещены Женевской конвенцией. В их состав входит белый фосфор, который распространяется на значительную территорию и имеет температуру горения свыше 800 градусов Цельсия. Процесс горения может продолжаться до тех пор, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится доступ кислорода к нему.

Такие боеприпасы оставляют тяжелые ожоги на теле людей и вызывают заболевания дыхательных путей. Также действующее вещество, попадая через рану в организм, вызывает поражение почек, сердца и печени. Ситуация усугубляется еще и тем, что лечение таких увечий могут проводить только специально обученные медики (во время лечения они могут получить фосфорные раны).

Алгоритм действий в случае поражения фосфором:

не трогайте фосфор и пострадавшего голыми руками;

промойте рану проточной холодной водой в течение 15 минут (вода не должна попадать на здоровые участки тела). В крайнем случае используйте влажную землю/песок (нужно закрыть доступ к воздуху);

после обработки наложите на рану влажную марлю;

снимите с пострадавшего одежду, обработайте тело мыльным раствором и заверните его в одеяло;

контролируйте проходимость дыхательных путей и максимально оперативно транспортируйте в госпиталь.

В случае попадания фосфора в глаза алгоритм действий идентичный: промыть водой, наложить не давящую повязку. Если пострадавший проглотил фосфор, ни в коем случае не вызывайте у него рвоту. Быстро доставьте его в медучреждение для оказания профессиональной помощи.

Спасатели отметили, что эвакуироваться из зоны поражения нужно против ветра от источника горения фосфора. Не забывайте использовать респираторы/противогазы (CBRN full-face-piece SCBA или аналоги), в идеале химически устойчивое СИЗ типа А. Для обнаружения частиц фосфора можно использовать лампы Вуда(ультрофиолет). Видимые частицы фосфора не пытайтесь убрать незащищенными руками.