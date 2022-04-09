У российских оккупантов захвачена мощная гаубица с полным боекомплектом

Рашистские войска продолжают терять свою боевую технику. Так, Силы специальных операций ВСУ в ходе удачно проведенных атак захватили у врага несколько бронетранспортеров БТР-80 и мощную гаубицу калибра 152 мм.

Гаубица «Мста-Б» 2А65 – особенно ценный трофей, тем более, что досталась она с полным боекомплектом – а это 60 снарядов. Данное орудие было принято на вооружение в 1987 году. Максимальная дальность стрельбы составляет 28,5 км. Скорострельность – 7 выстрелов в минуту. Начальная скорость осколочно-фугасного снаряда – 810 м/с.

Гаубица имеет ряд конструктивных отличий. Это трехкамерный дульный тормоз с эффективностью до 63%, а также двухскоростные механизмы наведения (по вертикали – до 70 град., по горизонту – до 5 град.).

Имеется автоматическое отключения подрессоривания колес при разведении станин. Кстати, подрессоревание колес позволяет буксировать гаубицу по шоссе с скоростью до 80 км/ч, а по местности – до 20 км/ч. «Мста-Б» имеет массу в походном положении 7 т. Габаритная длина в походном положении – 12,7 м, ширина- 2,5 м.

Довольно много единиц «Мста-Б» есть на вооружении ВСУ. Так, на недавнем военном параде в Киеве, по случаю 30-летия Независимости Украины можно было увидеть эти орудия, буксируемые нашими грузовиками КрАЗ-63221 (6х6). Теперь к нашему арсеналу этих грозных гаубиц добавилась еще одна.