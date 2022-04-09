Украина может получить словацкие артиллерийские установки «Zuzana»

Словакия активно помогает Украине в противостоянии российским оккупантам. Она передала нашей стране систему противовоздушной обороны С-300, а теперь намерена поставить самоходные артиллерийские установки «Zuzana».

По данным издания Dennikn.sk, переговоры о закупке этой техники уже практически завершены. Так что в скором времени в Украину приедет две батареи САУ «Zuzana» (16 машин). Правда, украинским военным придется пройти обучение по управлению этими установками. Необходимый срок – одна неделя.

Самоходная артиллерийская установка «Zuzana» построена на полноприводном шасси Tatra 815 8х8. На нем установлена пушка калибр 155 мм, которая имеет дальность стрельбы 33 км. Скорострельность составляет 6 снарядов в минуту. Во время ведения огня, расчету не нужно покидать кабину САУ, которая, к слову, бронирована.