В России подорожает проезд по платным дорогам

Расценки будут зависеть от инфляции

В 2022 году ожидается повышение стоимости проезда по платным российским дорогам. Рост цен будет связан только с инфляцией. Она в России к 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении. Цены на продукты к 1 апреля выросли на 9,9%. И это только начало.

Экономические санкции Европейского Союза, США, Великобритании и целого ряда демократических стран нанесут непоправимый удар по российской экономики. Страна, в 21 веке развязавшая кровавую войны в центре Европы, заплатит за все свои злодеяния. Повышение цен на проезда по платным дорогам покажется россиян небольшой неприятностью.