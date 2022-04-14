Украина получит американские САУ и бронетранспортеры М113

Администрация президента США Джо Байдена озвучила очередной пакет военной помощи Украине – на сумму 800 млн долларов. Из презентации пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби уже можно судить, что же это будет за оружие, сообщает Defence Express.

Начнем с того, что впервые американцы согласились предоставить нам тяжелое вооружение. Это 18 ед. 155-мм гаубиц М109A6 Paladin и 40 тыс. боеприпасов к ним, а также 200 ед. широкоизвестных гусеничных бронетранспортеров M113.

Помимо этого, будет поставлено 100 бронеавтомобилей HMMWV, 10 контрбатарейных радаров AN/TPQ-36 и два радара для выявления воздушных целей – AN/MPQ-64 Sentinel. А теперь маленькая сенсация – на службу в ВСУ поступят 10 вертолетов Ми-17.

Кроме того, США передадут 300 тактических ударных беспилотников Switchblade, 30 тысяч бронежилетов и шлемов, а также 2000 оптических и лазерных дальномеров. Отметим, что всего с начала полномасштабной войны рф против Украины американцы выделили нам $2,6 млрд на различное вооружение.