Укрзалізниця получила 15 терминалов Starlink

Оборудование для доступа к спутниковому интернету железнодорожникам предоставила компания N-iX

Компания N-iX, одна из крупнейших в украинском IT-секторе предоставила Укрзалізниці оборудование для доступа к спутниковому интернету Starlink. Железнодорожникам передали 10 терминалов Starlink первого поколения и 5 терминалов второго поколения.

Первая партия оборудования для спутникового интернета прибыла в Украину 28 февраля, а на начало апреля из количество терминалов достигло 5000 единиц. Из них 3367 единиц на общую сумму 10 млн долларов — безвозмездная помощь от американской компании SpaceX, остальные 1333 единицы профинансировало правительство США.

Терминалы Starlink обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине, в том числе и в зоне военных действий. Украинцам компания SpaceX предоставляет услугу со стандартной абонплатой 99 долларов в месяц бесплатно. Starlink обеспечивает стабильной связью бойцов ВСУ и теробороны, органы местного самоуправления, медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры.

В конце марта регуляторные органы нормировали использование интернета Starlink мобильными операторами. В частности, благодаря оборудованию Starlink в Киевской области удалось восстановить связь для жителей освобожденных от российских оккупантов Ирпеня и его пригорода Романовки.